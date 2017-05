»

(Lien direct) SUFFOCATION (Brutal Death) sortiront leur nouvel album intitulé ...Of The Dark Light. Découvrez ci-dessous un deuxième extrait avec la lyric video de "Return To The Abyss". Voici également le tracklisting :



01. Clarity Through Deprivation

02. The Warmth Within The Dark

03. Your Last Breaths (YouTube)

04. Return To The Abyss

05. The Violation

06. Of The Dark Light

07. Some Things Should Be Left Alone

08. Caught Between Two Worlds

09. Epitaph Of The Credulous