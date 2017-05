»

(Lien direct) KALOPSIA (Death Metal), groupe qui réunit des membres et ex-membres de Ruinous, Funebrarum, Dehumanized, Deteriorot..., sortiront leur troisième album intitulé Angelplague le 19 mai sur Horror Pain Gore Death Productions (au format CD). Ce dernier est intégralement disponible ci-dessous. Voici également le tracklisting :



01. Destined To Return

02. As The Serpent Devours

03. Christened Upon The Slab

04. Not Peace But Pestilence

05. Scorched Earth And Blackened Skies

06. Source Of My Evil

07. Surge Of Terror

08. Bitter Sacraments