(Lien direct) HEATHEN BEAST (Blackened Grindcore, Inde) a publié une "lyric video" pour le morceau "Surgical Strike (De-modi-tisation)" tiré de son prochain disque $cam à venir le 1er juin via Transcending Obscurity. Les détails:



1. Surgical Strike (De-modi-tisation)

2. It's Only A Minor Inconvenience

3. Fuck Poor People, I Have Paytm

4. Reliance Is The Secret Of My Energy, Jio Mere Lal!

5. If The Army Can Do It, So Can You

6. Bailing Out The Banks

7. If You Disagree You Are Anti-national, Go To Pakistan

8. My Note Has GPS

9. Chutiya Banaya Bada Maza Aaya