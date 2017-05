»

(Lien direct) FALL OF SUMMER avec la confirmation des vétérants de Annhilator (Thrash/Heavy), Merciless (Death/Thrash) et les Égyptiens de Crescent (Blackened Death Metal). Plus d'infos par ici. On rappelle que la 4ème édition du festival francilien se tiendra les 8 et 9 septembre prochain à Torcy (77).