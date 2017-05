»

(Lien direct) FELLWARDEN (Black Metal Atmosphérique), fondée par des membres de FEN (The Watcher et Havenless), sortira son premier album, Oathbearer, chez Eisenwald le 19 juin prochain (CD, vinyle et digital). C'est Greg Chandler (aux Priory Studios) qui s'est chargé du mastering de ce long format. L'artwork est l’œuvre de Adam Allain. Le titre d'ouverture, "Guardian Unbound", est en écoute sur Cult Never Dies. Les précommandes sont ouvertes sur le site du label ainsi que le page Bandcamp du groupe. La tracklist est la suivante :



1. Guardian Unbound

2. Sun of Ending

3. In Death, Valiant

4. Wayfarer Eternal

5. A Cairn-Keepers's Lament

6. Sorrowborn