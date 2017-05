»

(Lien direct) SOLAR TEMPLE (Black Metal), intitulée Rays of Brilliance et enregistrée en 2016, est sortie en format cassette très limité via Fallen Empire Records (Amérique du Nord) et Haeresis Noviomagi (Europe). Si vous souhaitez commandez cette réalisation, cela se passe à cette adresse. Ce court format a été masterisé par Peter Johan Nyland et est en écoute intégrale ci-dessous :