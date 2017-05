»

(Lien direct) LEGIONNAIRE (Heavy Metal) viennent de sortir leur tout premier album. Celui-ci s'intitule Dawn Of Genesis et est disponible depuis aujourd'hui via Gates Of Hell Records. Vous pouvez l'écouter en intégralité via le player ci-dessous.



01. Clairvoyance

02. Enigma Of Time

03. Shadow Upon The Metropolis

04. Millennium

05. The Guardian

06. Dawn Of Genesis

07. Black Harbinger

08. Olympian Aegis



Dawn Of Genesis by Legionnaire