(Lien direct) 13TH TEMPLE (Black Metal) sortiront un nouvel EP, intitulé Under a Crimson Moon, en fin d'année via Atavism Records (CD digipack limité). C'est Mahamvantara Arts qui réalisera l'artwork. Et, un teaser du titre "Arcane Death Ritual Of Temaukel" a été mis en ligne sur Youtube :