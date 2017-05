»

(Lien direct) MERCYLESS (Death metal) intitulé Coloured Funeral. Sortie en 1994, celui-ci avait vu le jour via Century Media. Plusieurs éditions remasterisées seront disponibles :



► Edition limitée à 1000 copies en double CD DigiPak

► CD2: 14 titres live bonus (remasterisés) de 1994

► "Mailorder Collector Edition" triple CD (100 copies, cf. ci-dessous)

► Pour la TOUTE première fois en vinyl!

► 200 copies numérotées à la main en gatefold vinyl jaune

► 300 copies numérotées à la main en gatefold vinyl noir



CD1 & vinyl [“Coloured Funeral” remastered]



01. Spiral Of Flowers

02. Mirrors Of Melancholy

03. Travel Through A Strange Emotion

04. Forgotten Fragments

05. Contemplations

06. Agrazabeth

07. Serenades… (Into Your limbs)

08. Naked Forms

09. Beyond God



CD2 [“Live in Memory of Agrazabeth” remastered]



01. Without Christ (Live)

02. Contemplations (Live)

03. Serenades… (Into Your Limbs) (Live)

04. Naked Forms (Live)

05. Abject Offerings (Live)

06. Mirrors Of Melancholy (Live)

07. Selected Resurrection (Live)

08. Travel Through A Strange Emotion (Live)

09. Without Christ (Live)

10. Contemplations (Live)

11. Naked Forms (Live)

12. Abject Offerings (Live)

13. A Message For All Those Who Died (Live)

14. Substance Of Purity (Live)

Tracks 1-7 recorded live at La Poudrière, Rochefort, France, 1994

Tracks 8-14 recorded live at L’Usine, Reims, France, 1994



CD3 [“Spiral of Flowers 2017” Mailorder Collector Edition exclusive]



01. Spiral of Flowers [30th anniversary re-recording]

02. Spiral of Flowers [live]

Track 2 recorded live at Le Vox, Toulon, France, 2014



Sortie prévue le 27 octobre.