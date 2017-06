»

(Lien direct) TOMBS (Post Metal/Black Metal) vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album. Il s'agit du titre "November Wolves" en écoute ci-dessous. The Grand Annihilation sortira le 16 juin sur Metal Blade Records. Voici le tracklisting :



01. Black Sun Horizon

02. Cold (Soundcloud)

03. Old Wounds

04. November Wolves

05. Underneath

06. Way Of The Storm

07. Shadows At The End Of The World

08. Walk With Me In Nightmares

09. Saturnalian (Soundcloud)

10. Temple Of Mars