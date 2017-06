»

(Lien direct) Way to nowhere, c'est le titre que porte le premier album de PLANETSHINE (Black Metal Atmosphérique/Ambient) - one-man band créé par Sergey Andrievskih. Celui-ci, paru en début d'année en format digital par le label Kunsthauch, a été édité hier en version CD via Transcendance. Vous pouvez découvrir ce long format en intégralité sur Bandcamp.