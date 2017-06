»

(Lien direct) FALL OF SUMMER vient d'annoncer 5 nouveaux groupes pour sa 4ème édition qui aura lieu les 8 et 9 septembre prochain sur la base de loisirs de Torcy (77):



- tribute à Sortilège avec des membres d'origine

- Toxik

- Cattle Decapitation

- Grave Digger

- Broken Hope



Plus d'infos à cette adresse.