"We are extremely proud to announce that we have inked a deal with Season of Mist, one of the most influential metal labels ever. This is a great chance to become part of the Season of Mist family and their prestigious roster including such favourite of ours as MAYHEM, ABBATH, ROTTING CHRIST, BENIGHTED, INQUISITION, SHINING to name but a few. We greatly thank them for the trust that they are giving our project. This is a huge opportunity for us to introduce our cultural roots and musical concept in the beautiful language of 'Don Quixote' author Cervantes to the world!"

» (Lien direct) DEPRESSOR (Deathrock/Crust Industriel) - avec des membres et ex-membres de ACEPHALIX - a été remasterisé cette année et est sorti hier via Fuck Yoga Records (versions vinyle et digital). Vous pouvez écouter ce long format sur le Bandcamp du label.

» (Lien direct) MARS RED SKY (Stoner) publiera son nouvel EP, Myramyd le 17 juin prochain. Il contient un unique morceau de 17 minutes capté en live à la Nef d'Angoulême sur un magnéto analogique 2 pistes.



"Myramyd" sera interprété au Hellfest le Samedi 17 Juin à 17H40 sous la Valley.



Une édition collector tirée à 200 ex et comprenant une sérigraphie 30x30 de Arrache-Toi un Oeil est en vente sur le site web du groupe. Possibilité de récupérer l'achat dans (et avec) un tote bag au Hellfest.

» (Lien direct) NEPHREN-KA (Brutal Death) sera de retour à la rentrée avec son nouvel album intitulé La Grande Guerre de l’Epice qui sortira chez Dolorem Records, et voit l’intégration du nouveau bassiste Thibault Gosselin.



Le tracklisting est le suivant :



1. Watch and Learn

2. Plan to Master the Universe

3. The Demise of Ix

4. Proditoris Gloriosa Finis

5. Idar Fen Adijica

6. New Melange for the Real God

7. The Great Spice War

8. Fenring’s Test

9. From High Hopes to Failure Comp

10. Regarde et Apprends (Bonus track : “Watch and Learn” – French version)

11. Mirror Mirror (Bonus track : Candlemass cover)

12. Tomorrow (Bonus track : Panzerchrist cover)

» (Lien direct) CONVERGE (Hardcore Chaotique): en partenariat avec Kongfuzi Booking, Thrashocore vous propose de gagner 2 places pour le concert des Américains à Paris le vendredi 25 août 2017 au Trabendo avec Havok, Gorguts et Revocation en 1ères parties. Cliquez ici pour savoir comment ça marche.

