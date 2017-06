»

(Lien direct) DYING FETUS (Brutal Deathcore) a dévoilé hier un troisième extrait de son nouvel album intitulé Wrong One To Fuck With. Il s'agit du titre "Die With Integrity" en écoute ci-dessous. Sortie prévue le 23 juin sur Relapse Records. Voici le tracklisting :



01. Fixated On Devastation

02. Panic Amongst The Herd

03. Die With Integrity

04. Reveling In The Abyss

05. Seething With Disdain

06. Ideological Subjugation

07. Weaken The Structure

08. Fallacy

09. Unmitigated Detestation

10. Wrong One To Fuck With