»

(Lien direct) AKERCOCKE (Original progressive Death/Black) a délivré quelques informations concernant son sixième album à venir. Ce dernier, qui s'intitule Renaissance In Extremis, sortira le 25 août prochain chez Peaceville Records - où l'album est en précommande (CD, vinyle, digital et édition spéciale). Ce long format a été mixé par (Nile, Deicide, Thin Lizzy, Yes) puis masterisé par Alan Douches (Death, Misfits, CroMags). Le titre "Disappear" est à découvrir sur Youtube :







La tracklist est la suivante :



1 Disappear

2 Unbound By Sin

3 Insentience

4 First To Leave The Funeral

5 Familiar Ghosts

6 A Final Glance Back Before Departing

7 One Chapter Closing For Another To Begin

8 Inner Sanctum

9 A Particularly Cold September



Voici celles des deux CDs bonus de l'édition spéciale 3*CDs :



CD 2



1 Inner Darkness

2 About The Beyond

3 Ascension

4 To The Realm Of The Universe

5 Black Key Study

6 Devil

7 Salome

8 Butchery Of The Nazarene

9 Evil Dead

10 Mesmerized



CD 3



LIVE AT THE RED EYE CLUB, LONDON, 1998:



1 Hell

2 Nadja

3 Il Giardino Di Monte Oliveto Maggiore

4 Marguerite & Gretchen

5 Zulieka

6 Salome

7 Justine



EXTRA TRACKS:



8 He Is Risen (Live @ Total Fest, London, March 2002)

9 Infernal Rites (Live @ Total Fest, London, March 2002)

10 Masks Of God (Live @ SWR Fest, Portugal, April 2004)