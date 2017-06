»

(Lien direct) QUEENS OF THE STONE AGE (Rock) sortira son nouvel album intitulé Villains le 25 août sur Matador Records. Ce dernier a été produit par Mark Ronson. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "The Way You Used To Do". Voici le tracklisting :



01. Feet Don’t Fail Me

02. The Way You Used To Do

03. Domesticated Animals

04. Fortress

05. Head Like A Haunted House

06. Un-Reborn Again

07. Hideaway

08. The Evil Has Landed

09. Villains Of Circumstance