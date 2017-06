»

(Lien direct) HELLFEST Comme chaque année, Arte Concerts diffuse certains des sets du festival qui se déroule ce weekend à Clisson en semi-direct (différé de 3 minutes) ou en différé depuis sa plateforme de streaming. Si ça rame sur le stream, pas de panique, tous les concerts seront ensuite disponibles en différé et ce sans limitation de durée.



Vendredi :

12:00 Archives 2015 & 2016

16:45 Devin Townsend Project

17:40 Powerwolf

18:35 Tagada Jones

19:40 Behemoth

20:45 Les Ramoneurs de Menhirs

21:50 Obituary

22:50 Sabaton (différé)

00:00 Autopsy

01:00 In Flames

02:10 The Bouncing Souls (différé)

03:00 The Damned (différé)

04:00 Cryptopsy (différé)

05:50 Firespawn (différé)



Samedi :

06:00 Replays de la veille

16:55 Steel Panther

17:55 Decapitated (différé)

18:45 D.R.I.

20:00 Saxon

21:00 Pain of Salvation (différé)

22:20 Apocalyptica

23:20 Agnostic Front (différé)

00:00 Opeth

01:05 Suicidal Tendencies

02:05 Kreator (différé)

03:10 Comeback Kid (différé)



Dimanche :

05:10 Replays de la veille

16:45 Candiria

17:50 Devil Driver (différé)

18:40 Trapped Under Ice (différé)

19:50 Of Mice & Men (différé)

20:45 Prophets of Rage

22:15 Metal Church

22:55 Everytime I die

00:00 Coroner

01:05 The Dillinger Escape Plan