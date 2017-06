»

(Lien direct) PREZIR (Black Metal) intitulé Contempt est disponible ci-dessous en intégralité. Ce dernier est paru il y a quelques jours au format digital. Voici le tracklisting :



01. How God Loves

02. Devotee Decree

03. Holy Men Of Putridity

04. The Legend Of The Five Suns

05. Dar Al-Harb

06. Serpents In The House Of Ra



Contempt by Prezir