(Lien direct) CANNABIS CORPSE (Death Metal) aura pour titre Left Hand Pass et sortira le 8 septembre sur Season Of Mist Records. Un premier extrait est disponible ci-dessous avec le titre "Chronic Breed". Voici également le tracklisting :



01. The 420th Crusade

02. In Dank Purity

03. Final Exhalation

04. Chronic Breed

05. In Battle There Is No Pot

06. Grass Obliteration

07. Left Hand Pass

08. Effigy Of The Forgetful

09. Papyrus Containing The Spell To Protect Its Possessor Against Attacks From He Who Is In the Bong Water

10. The Fiends That Come To Steal The Weed Of The Deceased