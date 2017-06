»

(Lien direct) THE HAUNTED (Thrash Metal) sortira son nouvel album Strength In Numbers le 25 août via Century Media. Un premier extrait "Brute Force", s'écoute via le lien ci-dessous. Le tracklisting est le suivant :



1. Fill The Darkness With Black

2. Brute Force

3. Spark

4. Preachers Of Death

5. Strength In Numbers

6. Tighten The Noose

7. This Is The End

8. The Fall

9. Means To An End

10. Monuments