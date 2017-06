»

(Lien direct) MALEMORT (Doom Metal) - comptant dans leurs rangs des membres de Ataraxie, Mhönos ou encore Sordide - sortiront leur premier album intitulé Individualism, Narcissism, Hedonism le 16 août via Prison Tatt Recordings (cassette). Ce dernier sera également disponible en numérique sur la page Bandcamp du groupe. Un premier extrait ("State of Collapse") est désormais en écoute le site de No Clean Singing et la release party de ce long format aura lieu (le 16 août donc) au Gibus Live pour l'affiche regroupant COUGH, MONARCH!, WITCHTHROAT SERPENT et MALEMORT. Voici la page de l'évènement : https://www.facebook.com/events/1263632213690496/.



La tracklist de l'album est la suivante :



1. Worthless Breed

2. The Dream is Over

3. A Rejected Taint

4. State of Collapse