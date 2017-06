»

(Lien direct) KRIEG (Black Metal) va réaliser un EP, intitulé Bleak Passage, qui est composé de 4 titres inédits : deux morceaux enregistrés lors des sessions de "The Black House", un tiré de celles de "Blue Miasma" ainsi qu'un titre ambient prévu pour "Destruction Ritual" mais finalement pas utilisé. L'artwork a été confié à Jef Whitehead (Leviathan). Ce court format doit paraître fin été/début automne via Sin Eater Records en format vinyle.



Et, afin de célébrer ses 20 années d'activité, le groupe a également travaillé avec Foreign Sounds/Children of the Night pour la sortie de deux cassette d'archives. Ces dernières sont tirées à très peu d'exemplaires et prévues pour fin juin. Pour les précommandes, c'est ici que cela se passe.



Songs for Resistance :



1. Deviant

2. Nemesis

3.The Sick Winds Stir the Cold Dawn

4. Throne of the Dark Prince

5. Alarum

6. Babylon (Judas Iscariot cover)

7. Voidswimmer



A Small Death Sessions 2003 :



1. Marching to My Sepulture

2. The Failing Skin

3. Time

4. Dance of Pills and Razors

5. This Fading Form

6. Flesh Descending

7. Charioteer (The Temple Song) - Earth cover