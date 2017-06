»

(Lien direct) Thrice Woven, c'est le titre que prote le nouvel album de WOLVES IN THE THRONE ROOM (Post Black Metal). Celui-ci sortira le 22 septembre chez Artemisia Records (CD, vinyle, cassette et digital). L'artwork est une peinture de l'artiste Denis Forkas. Des invités de marque font leur apparition sur ce long format comme Anna von Hausswolff et Steve Von Till (Neurosis). Les précommandes sont ouvertes à cette adresse. Un trailer a été mis en ligne sur Youtube :







Voici la tracklist :



1. Born From the Serpent’s Eye

2. The Old Ones Are With Us

3. Angrboda

4. Mother Owl, Father Ocean

5. Fires Roar in the Palace of the Moon