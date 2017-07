News » Les news du 2 Juillet 2017 News Les news du 2 Juillet 2017 Aborted - Canker - Marty Friedman » (Lien direct) ABORTED (Brutal Death Metal) vient de dévoiler le deuxième titre de son EP intitulé Bathos à paraître le 7 juillet sur Century Media Records au format numérique uniquement.



01. Bathos

02. Fallacious Crescendo (YouTube)





» (Lien direct) CANKER intitulé Earthquake, sortira en septembre sur Xtreem Music Records. Enregistré en 2005, celui-ci n'avait encore jamais vu le jour. L'artwork est signé de l'artiste espagnol Jose Vives.

» (Lien direct) MARTY FRIEDMAN (Metal Progressif) vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album. Il s'agit du titre "Whiteworm" en écoute ci-dessous. Ce titre est tiré de l'album Wall Of Sound à paraître le 4 août sur Prosthetic Records. Voici le tracklisting :



01. Self Pollution

02. Sorrow And Madness (featuring Jinxx of BLACK VEIL BRIDES)

03. Streetlight

04. Whiteworm

05. For A Friend

06. Pussy Ghost (featuring Shiv Mehra of DEAFHEAVEN)

07. The Blackest Rose

08. Something To Fight (featuring Jørgen Munkeby of SHINING)

09. The Soldier

10. Miracle

11. Last Lament







