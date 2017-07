»

(Lien direct) SÜHNOPFER (Black Metal Mélodique). Voici quelques mots de Ardraos concernant cette nouvelle :



""It’s a pride and an honour to announce that the next SÜHNOPFER album will be released by the mighty French label Debemur Morti. This new album will have high intensity and an incomparable richness, mixing sombre majestic atmospheres and noble epic momentum. Resulting from several years’ work and yet still in progress, I hope with this collaboration to finally make a major piece of French Black Metal."



Le nouvel album de la formation est attendu pour 2018.