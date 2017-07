»

(Lien direct) ARCHSPIRE (Death Metal Technique) est de retour avec son nouvel album Relentless Mutation qui sortira le 22 septembre chez Season Of Mist. Un premier extrait est disponible ci-dessous ainsi que le tracklisting :



1. Involuntary Doppelgänger

2. Human Murmuration

3. Remote Tumour Seeker

4. Relentless Mutation

5. The Mimic Well

6. Calamus Will Animate

7. A Dark Horizontal