(Lien direct) RINGS OF SATURN (Aliencore) est de retour avec un nouvel album qui s'intitule Ultu Ulla et qui sortira le 28 juillet prochain via Nuclear Blast. Le tracklisting et un extrait sont en écoute ci-dessous :



1. Servant of this Sentience

2. Parallel Shift

3. Unhallowed

4. Immemorial Essence

5. The Relic

6. Margidda

7. Harvest

8. The Macrocosm

9. Prognosis Confirmed

10. Inadequate