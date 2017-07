»

(Lien direct) PARADISE LOST (Heavy / Doom / Death) viennent de dévoiler un premier extrait de leur nouvel album. Il s'agit du titre "The Longest Winter" en écoute ci-dessous. Medusa sortira le 1er septembre sur Nuclear Blast. Voici le tracklisting :



01. Fearless Sky

02. Gods Of Ancient

03. From The Gallows

04. The Longest Winter

05. Medusa

06. No Passage For The Dead

07. Blood & Chaos

08. Until The Grave



Bonus tracks:

09. Frozen Illusion

10. Shrines

11. Symbolic Virtue