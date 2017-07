»

(Lien direct) AKATHARSIA (Black Metal/Punk) est parue en format cassette chez Psychic Violence Records. No Generation Without Corruption a été enregistré par Andrew Oswald (Predatory Light, Vanum). Et, l'artwork est signé T. Zappas. Pour se procurer la version matérielle, cela se passe ici. Vous pouvez aussi écouter ce longue-durée - et/ou télécharger le format digital - sur Bandcamp :



No Generation Without Corruption by Akatharsia