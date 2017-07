»

(Lien direct) DRUDKH (Black Metal) et PAYSAGE D'HIVER (Black metal atmosphérique) va sortir le 25 août via Season Of Mist. Somewhere Sadness Wanders / Schnee (IV) sera disponible en format 12" limité (avec lien digital inclus). Un titre de Drudkh tiré de ce EP ("The Night Walks Towards Her Throne") a été mis en ligne sur Youtube. Pour les précommandes, c'est ici que cela se passe. La tracklist est la suivante :



Face Drudkh:

All Shades Of Silence / The Night Walks Towards Her Throne



Face Paysage d'Hiver:

Schnee IV