(Lien direct) EXECRATION (Death Metal) intitulé Return To The Void sortira le 14 juillet sur Metal Blade Records. Un nouvel extrait est disponible ci-dessous avec le titre "Hammers Of Vulcan".



01. Eternal Recurrence

02. Hammers Of Vulcan

03. Nekrocosm

04. Cephalic Transmissions

05. Blood Moon Eclipse

06. Unicursal Horrorscope

07. Through The Oculus

08. Return To The Void

09. Det Uransakelige Dyp