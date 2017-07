»

(Lien direct) BELPHEGOR (Death/Black) vient de dévoiler un extrait de son prochain album. Il s'agit du titre "Baphomet" en écoute ci-dessous. Totenritual sortira le 15 septembre via Nuclear Blast. Voici le tracklisting :



I. Baphomet

II. The Devil's Son

III. Swinefever - Regent Of Pigs

IV. Apophis - Black Dragon

V. Totenkult - Exegesis Of Deterioration

VI. Totenbeschwörer [Instrumental]

VII. Spell Of Reflection

VIII. Embracing A Star

IX. Totenritual