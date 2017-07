»

(Lien direct) PROCESSION (Doom Metal) est de retour, le combo Chilien sortira son nouvel album Doom Decimation le 31 octobre prochain via High Roller Records.



Le tracklisting et un premier extrait sont visibles ci-dessous :



1. The Warning

2. When Doomsday Has Come

3. Lonely Are The Ways Of The Stranger

4. Amidst The Bowels Of Earth

5. Democide

6. All Descending Suns

7. As They Reached The Womb

8. One By One They Died