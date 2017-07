»

(Lien direct) ENSIFERUM (Folk / Heavy Metal) est de retour le 15 septembre avec son nouvel album intitulé Two Paths qui sortira une fois encore chez Metal Blade. Le tracklisting et un premier extrait sont visibles ci-dessous :



1. Ajattomasta Unesta

2. For Those About to Fight for Metal

3. Way of the Warrior

4. Two Paths

5. King of Storms

6. Feast with Valkyries

7. Don't You Say

8. I Will Never Kneel

9. God Is Dead

10. Hail to the Victor

11. Unettomaan Aikaan

12. God Is Dead (Alternative Version)

13. Don't You Say (Alternative Version)