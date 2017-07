News » Les news du 24 Juillet 2017 News Les news du 24 Juillet 2017 Slaughtbbath - Cytotoxin - Execration - Immortal Rites - Evoken - Black Sabbath - GRIFTESKYMFNING » (Lien direct) SLAUGHTBBATH (Black Metal) sortira le 8 septembre via Hell's Headbangers une compilation intitulée Contempt, War And Damnation. Elle regroupera différents titres tirés de diverses productions ainsi qu'un inédit. Le tracklisting et le nouveau morceau sont dans la suite de cette news :



1. Astral Rape

2. Nefast Fireground

3. Tyranny From Sodom

4. Inverted Hierophany

5. Bestial Descension

6. The Sands Of Despair

7. Black Revelation Of Death



Contempt, War and Damnation by SLAUGHTBBATH

» (Lien direct) CYTOTOXIN (Brutal Deathcore Technique) vient de mettre en écoute intégrale son nouvel album Gammageddon qui sortira le 21 juillet via Unique Leader Records. L'ensemble s'écoute ci-dessous :



Gammageddon by Cytotoxin

» (Lien direct) EXECRATION (Death Metal) vient de mettre en écoute intégrale son nouvel album Return To The Void sorti le 14 juillet chez Metal Blade. L'ensemble s'écoute ci-dessous :



Return to the Void by Execration

» (Lien direct) IMMORTAL RITES. Au programme, les groupes suivants : MERCYLESS, NECROWRETCH, KRYPTS, RITUALIZATION, SKELETHAL, VENEFIXION, CADAVERIC FUMES, DISFUNERAL et SEPULCHRAL. Un groupe reste à ajouter à l'affiche. Voici le communiqué officiel ainsi que l'affiche réalisée par Jon Whiplash :



FOREVER RIPPING FAST a écrit : Soldats de l’Enfer comme vous le saviez déjà il n’y aura pas de 2ème édition du Lead Us Into Hell en 2018, celle-ci étant programmée pour 2019 et il est temps pour vous d’en connaitre la raison : le plan chez Forever Ripping Fast est d’organiser tous les ans à la même période (fin mars/début avril) un mini festival qui serait une année axé Thrash Metal avec des petites touches de vrai Black Metal et de Heavy Metal (Lead Us Into Hell) et l’année suivante un mini festival 100% Death Metal (Immortal Rites). C’est pourquoi les Lead Us Into Hell et Immortal Rites auront lieu en alternance les années impaires pour l’un, les années paires pour l’autre, espérons-le pour longtemps !

Dans la région et même en France il n’y a pas beaucoup d’événements pour satisfaire l’appétit des passionnés de Thrash Metal et de Death Metal alors c’est pourquoi nous avons eu envie d’organiser ces deux petits festivals. De plus notre scène riche de nos jours (Heavy, Death, Thrash…), nous avons un paquet de bons groupes, jeunes ou anciens, alors nous avions envie de monter un événement permettant de les faire jouer ensemble avec une ou deux raretés venant de l’étranger. Les festivals d’été français ne laissent que des miettes pour nos bons groupes, et il arrive même que sur certains événements nos groupes historiques se retrouvent à ouvrir pour des groupes moisis et se voient offrir des créneaux qui sont indignes de leur histoire et de leur statut. Pas de ça chez nous.

Amis passionnés de Death Metal nous vous proposons de venir célébrer avec nous les 30 ans de Mercyless, pionniers du Death Metal en France, dont des morceaux de « Coloured Funeral » qui sera réédité en octobre feront leur retour dans la setlist du groupe aux côtés des morceaux du très grand « Abject Offerings » et des derniers albums du groupe. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur 10 années de putridité et de possession avec NECROWRETCH qui donnera un concert très spécial puisque le terrible MLP « Putrefactive Infestation » sera joué en entier avec le line-up live de l’époque et toutes les œuvres du groupe seront représentées lors de cette célébration. Etant passionnés de Death Metal finlandais il fallait qu’un représentant de cette scène joue chez nous et c’est KRYPTS qui est invité cette année ! Lourdeur et intensité c’est le programme, pas de répit, puisque RITUALIZATION, SKELETHAL, CADAVERIC FUMES, DISFUNERAL, VENEFIXION et les revenants nordistes de SEPULCHRAL complètent cette affiche !

A l’automne 2017 les places seront mises en vente et un/deux dernier(s) groupe(s) viendra(ont) s’ajouter à l’affiche. Nous organisons cet événement avec nos amis d’EXECUTION PUBLIQUE qui seront à la manœuvre pour la soirée du vendredi 30 mars et vous serez reçu au CCO à Villeurbanne le samedi 31 mars par l’équipe de FOREVER RIPPING FAST. Nous vous annoncerons très prochainement la liste des labels qui tiendront un stand lors de l’Immortal Rites 2018. Affiche dessinée par JON WHIPLASH !

Deathraaaaaaaaaaash !!

Rikk & Dave

» (Lien direct) EVOKEN (Funeral Doom/Death) vient d'entrer en studio pour débuter l'enregistrement de son sixième album à paraître sur Profound Lore Records.

» (Lien direct) BLACK SABBATH (Heavy Metal) vient d'annoncer sur sa page Facebook que The End Of The End, le film de son ultime live donné le 4 février 2017 à Birmingham sera diffusé dans des salles de cinéma du monde entier le 28 septembre 2017. Les billets sont en vente via une plateforme dédiée (www.blacksabbathfilmtickets.com). Pour la France, le film est diffusé dans cinq villes : Strasbourg, Le Pontet, Beaulieu sur Mer, Paris et Jaux. Même si aucune information n'a encore filtré dans ce sens, on peut parier que le film fera également l'objet d'une sortie DVD, par exemple au moment des fêtes de fin d'année!

» (Lien direct) GRIFTESKYMFNING (Black Metal) a récemment dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé Själslig Död à paraître d'ici la fin de l'année sur Darker Than Black Records. Découvrez ci-dessous le titre "III" :





Sinmara

