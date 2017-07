»

INANIMATE EXISTENCE (Death technique) sortira son nouvel album Underneath A Melting Sky le 25 août prochain via The Artisan Era. Le tracklisting et un extrait sont disponibles ci-dessous :



1. Forever To Burn

2. Underneath A Melting Sky

3. In Moonlight I Am Reborn

4. Blood Of The Beggar

5. The Old Man In The Meadow

6. The Djinn

7. The Unseen Self

8. Formula Of Spores