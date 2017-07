»

(Lien direct) NE OBLIVISCARIS (Metal Progressif Extreme) est de retour le 27 octobre prochain avec son nouvel album intitulé Urn, qui sortira via Season Of Mist. Le tracklisting et un premier extrait sont visibles ci-dessous :



1. Libera (Part I) – Saturnine Spheres

2. Libera (Part II) – Ascent of Burning Moths

3. Intra Venus

4. Eyrie

5. Urn (Part I) – And Within The Void We Are Breathless

6. Urn (Part II) – As Embers Dance In Our Eyes