News » Les news du 29 Juillet 2017 News Les news du 29 Juillet 2017 Archspire - Afterbirth - Faceless Entity - Holy Terror » (Lien direct) ARCHSPIRE (Death Metal Technique). Celui-ci aura pour titre Relentless Mutation. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Remote Tumour Seeker".



01. Involuntary Doppelganger

02. Human Murmuration

03. Remote Tumour Seeker

04. Relentless Mutation

05. The Mimic Well

06. Calamus Will Animate

07. A Dark Horizontal





» (Lien direct) AFTERBIRTH (Brutal Death Metal) a sorti hier son premier album via Unique Leader Records. Découvrez ci-dessous l'intégralité de The Time Traveler's Dilemma dont voici le tracklisting :



01. Eternal Return

02. Maggots In Her Smile

03. Drills And Needles

04. Discarded Astral Body

05. Multiverse Dimentia

06. The Time Traveler's Dilemma I

07. Sifting Through the Sands Of The Unholy

08. Timeless Formless

09. Transcendental Object At The End Of History

10. Devouring The Hungary Ghost

11. The Time Traveler's Dilemma II



The Time Traveler's Dilemma by Afterbirth

» (Lien direct) FACELESS ENTITY (Black Metal) intitulé In Via Ad Nusquam est sorti hier via Nebular Carcoma Records sous forme de vinyle limité à 200 exemplaires. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "In Via Ad Nusquam III". Voici le tracklisting :



01. Intro

02. In Via Ad Nusquam I

03. In Via Ad Nusquam II

04. In Via Ad Nusquam III

05. In Via Ad Nusquam IV

06. Outro





» (Lien direct) HOLY TERROR (Speed/Thrash) sous la forme d'une boxset 5 CD comprenant les albums Terror And Submission (1987), Mind Wars (1988), El Revengo (2006) et Live Terror (2006) auxquels va venir s'ajouter un DVD live contenant des sets captés à Milwaukee, Chicago et Anaheim, ainsi que le clip officiel de "Judas Reward". Les pré-commandes sont d'ors et déjà lancées ici. Un pressage vinyle est également programmé mais à l'unité et non pas sous forme de box. Voici le tracklisting complet :



CD1 - Terror And Submission :

01. Black Plague

02. Evil’s Rising

03. Blood Of Saints

04. Mortal Fear

05. Guardians Of The Netherworld

06. Distant Calling

07. Terror And Submission

08. Tomorrow’s End

09. Alpha Omega (The Bringer Of Balance)



CD2 - Mind Wars :

01. Judas Reward

02. Debt Of Pain

03. The Immoral Wasteland

04. A Fool’s Gold

05. Terminal Humor

06. Mind Wars

07. Damned By Judges

08. Do Unto Others

09. No Resurrection

10. Christian Resistance



CD3 - El Revengo :

01. A Fool’s Gold / Terminal Humor

02. Christian Resistance

03. Damned By Judges

04. No Resurrection

05. Evil’s Rising

06. Mortal Fear

07. Distant Calling

08. Alpha Omega (The Bringer Of Balance)

09. Blood Of The Saints

10. Black Plague

11. Terror & Submission

12. Tomorrow’s End

13. Guardians Of The Netherworld



CD4 - Live Terror :

01. Black Plague [Live In Dendermonde, Belgium]

02. Evil’s Rising [Live In Dendermonde, Belgium]

03. Judas Reward [Live In Dendermonde, Belgium]

04. Debt Of Pain [Live In Dendermonde, Belgium]

05. Distant Calling [Live In Dendermonde, Belgium]

06. Christian Resistance [Live In Dendermonde, Belgium]

07. Blood Of The Saints [Live In Dendermonde, Belgium]

08. Immoral Wasteland [Live In Dendermonde, Belgium]

09. Alpha Omega [Live In Dendermonde, Belgium]

10. Do Unto Others [Live In Fort Lauderdale, Florida]

11. Christian Resistance [Live In Fort Lauderdale, Florida]

12. Alpha Omega [Live In Fort Lauderdale, Florida]

13. Judas Reward [Live in Milan, Italy]

14. Black Plague [Live in Milan, Italy]



DVD

Live sets from :

01 - Milwaukee

02 - Chicago

03 - Anaheim

04. Judas Reward Video

05. Slide Show





