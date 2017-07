»

(Lien direct) NEXUL (Blackened Death Metal) vient de mettre en ligne l'intégralité de son premier album Paradigm Of Chaos sorti ce vendredi via Hells Headbangers Records. Le tracklisting et le lien sont dans la suite de cette news :



1. Memoriam

2. Hexecration

3. Wrathful Chaos

4. Dark God Of Paradox & Eternal

5. Leviathan Unbound

6. Chaosipher Tower

7. Serpent Of Acosmic Darkness

8. Paradigm Of Chaos

9. Bringer Of Pandimensional Disrupt

10. Lord Of The Bottomless Seas

11. Drowning Sephiroth



Paradigm of Chaos by NEXUL