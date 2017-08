»

(Lien direct) Channeling Death and Devil, c'est le nom du nouvel album d'ISRATHOUM (Black Metal) qui est sorti ce vendredi, pour l'instant uniquement en format digital. Le tracklisting et le player sont visibles ci-dessous :



1. Channeling Death and Devil

2. Laceration of the Pliant

3. Between the Maze and the Turmoil

4. Drudges of Ruination

5. Walls of Penitence

6. A Bleak Fulgency in Splendour

7. Well of Bitterness

8. Acquiescas Fata

9. Turn Stone To Ash



Channeling Death and Devil by Israthoum