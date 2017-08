»

(Lien direct) HAEMORRHAGE (Goregrind) aura pour titre We Are The Gore et sortira le 6 octobre sur Relapse Records. Un premier extrait est disponible ci-dessous avec le titre "Nauseating Employments". L'album verra la participation de membres de Carcass, Impaled, Dead Infection, Ghoul, Gruesome Stuff Relish...



1. Nauseating Employments

2. Gore Gourmet

3. We Are The Gore

4. Transporting Cadavers

5. Bathed In Bile

6. The Cremator's Song

7. Medical Maniacs

8. Forensick Squad

9. Gynecrologist

10. Miss Phlebotomy

11. C.S.C. (Crime Scene Cleaners)

12. Prosector's Revenge

13. Organ Trader

14. Intravenous Molestation Of The Obstructionist Arteries (O-Pus Vii)

15. Artifacts Of The Autopsy (Bonus Track)