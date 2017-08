»

(Lien direct) DEVANGELIC (Brutal Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Phlegethon qui sortira le 27 octobre via Comatose Music. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Plagued By Obscurity

2. Mutilation Above Salvation

3. Of Maggots And Disease

4. Malus Invictus

5. Abominated Impurity Of The Oppressed

6. Condemned To Dismemberment

7. Wretched Incantations

8. Manifestation Of Agony

9. Decaying Suffering

10. Asphyxiation Upon Phlegethon



Phlegethon by Devangelic