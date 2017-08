»

(Lien direct) SAMAEL (Electro/Black Indus) intitulé Hegemony. Il s'agit du titre "Angel Of Wrath". L'album sortira le 13 octobre sur Napalm Records. Voici le tracklisting :



01. Hegemony

02. Samael

03. Angel Of Wrath

04. Rite Of Renewal

05. Red Planet

06. Black Supremacy

07. Murder Or Suicide

08. This World

09. Against All Enemies

10. Land Of The Living

11. Dictate Of Transparency

12. Helter Skelter

13. Storm Of Fire (Bonus Track)