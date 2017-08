»

(Lien direct) THE BODY (Industrial / Noise) et FULL OF HELL (Grind/Death/Noise) viennent de dévoiler l'artwork de leur nouveau split, intitulé Ascending a Mountain of Heavy Light, à paraître le 17 novembre via Thrill Jockey Records. Les précommandes sont ouvertes à cette adresse. La tracklist est la suivante :



1. Light Penetrates

2. Earth is a Cage

3. The King Laid Bare

4. Didn't the Night End

5. Our Loves Conducted with Shields Aloft

6. Master's Story

7. Farewell, Man

8. I Did Not Want To Love You So