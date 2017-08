»

(Lien direct) RED DEAD (Death Old-School) a mis en ligne l'intégralité de son premier album Therapy Of The Evil qui sortira le 5 octobre via Great Dane Records. Le lien et le tracklisting sont disponibles ci-dessous :



1 - Therapy Of The Evil

2 - All Hallows Evening

3 - Nightmares

4 - Cut And Lill

5 - Vengeance

6 - Brewer Of Death

7 - Demons Visions

8 - Bestial Human

9 - Ghost From The Old Port

10 - Malted Venom

11 - Tortured Spirit



Therapy of the evil by RED DEAD