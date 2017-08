»

EXHUMED (Death Metal) intitulé Death Revenge à paraître le 13 octobre sur Relapse Records. Il s'agit du titre "Defenders Of The Grave". L'album à pour concept une série de meurtres perpétrés à Edimbourg durant les années 1820. Voici le tracklisting :



01. Death Revenge Overture

02. Defenders Of The Grave

03. Lifeless

04. Dead End

05. Night Work

06. Unspeakable

07. Gravemakers Of Edinburgh

08. The Harrowing

09. A Funeral Party

10. The Anatomy Act Of 1832

11. Incarnadined Hands

12. Death Revenge

13. Death Revenge Underture (Bonus Track)

14. A Lesson In Violence (Bonus Track)