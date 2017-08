»

(Lien direct) GET THE SHOT (Crossover/Hardcore) vient de mettre en ligne l'intégralité de son nouvel album Infinite Punishment qui est sorti la semaine dernière via New Damage Records. Le tracklisting et le lien sont à voir ci-dessous :



1. Purgation

2. Faith Reaper

3. Waging Death

4. Blackened Sun

5. Hellbringer

6. Absolute Sacrifice

7. Demon Stomp

8. Evil Rites

9. Eternal Decay

10. Profaner

11. Slayed Kings

12. Den of Torments



Infinite Punishment by Get The Shot