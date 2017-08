»

(Lien direct) ZORNHEYM (Black Metal Symphonique), groupe mené par le Suédois Zorn (ex-Dark Funeral, ex-Devian), vient de dévoiler un extrait de son premier album. Il s'agit du titre "Whom The Night Brings"" en écoute ci-dessous. Ce titres est tiré de l'album Where Hatred Dwells And Darkness Reigns à paraître le 15 septembre sur Non Serviam Records.



01. The Opposed

02. Subjugation Of The Cellist

03. A Silent God

04. Prologue To A Hypnosis

05. Trifecta Of Horrors

06. And The Darkness Came Swiftly

07. Who The Night Brings...

08. Decessit Vita Patris

09. Hestia