(Lien direct) HERETIC (Power/Thrash) sortira le 27 octobre prochain son nouvel album A Game You Cannot Win chez Dissonance Productions. Voici le tracklisting, un premier extrait sera disponible prochainement ...



1. Intro

2. This World Called Hell

3. A Game You Cannot Win

4. Demonized

5. Broken Hero

6. Never Added Up

7. Relentless

8. Before The Fall

9. Master At Her Game

10. Immaculate Deception

11. Annihilate

12. Everything’s About To Change

13. Outro