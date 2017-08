»

(Lien direct) FIREBURN (Hardcore), groupe dans lequel on retrouve quelques piliers de la scène Hardcore tels qu'Israel Joseph I (ex-Bad Brains), Nick Townsend (Deadbeat, Knife Fight), Todd Jones (Nails,ex-Terror) et Todd Youth (Bloodclot, Warzone, Danzig, Murphys Law), sortira son premier EP intitulé Don't Stop The Youth courant septembre sur Closed Casket Activities Records. Les pré-commandes sont disponibles ici. Vous pouvez également l'écouter en intégralité ci-dessous.



01. Suspect

02. Break It Down

03. Let This Be

04. Jah Jah Children

05. Jah Dub (Vinyl exclusive remix by The Scientist)